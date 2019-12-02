Altay-Trabzonspor maçını Serkan Tokat yönetecek

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Altay, Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Serkan Tokat yönetecek. Tokat’ın yardımcılıklarını Candaş Erbil ve Deniz Caner Özaral yapacak. Müsabada dördüncü hakem olarak ise Burak Olcar görev yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Altay, Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Serkan Tokat yönetecek. Tokat'ın yardımcılıklarını Candaş Erbil ve Deniz Caner Özaral yapacak. Müsabada dördüncü hakem olarak ise Burak Olcar görev yapacak.