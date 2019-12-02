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- maçını yönetecek

Altay-Trabzonspor maçını Serkan Tokat yönetecek

02.12.2019, 10:27 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019,10:36

5. tur maçında , ile karşı karşıya gelecek. Müsabakayı yönetecek. Tokat’ın yardımcılıklarını Candaş Erbil ve yapacak. Müsabada dördüncü hakem olarak ise görev yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Altay, Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Serkan Tokat yönetecek. Tokat'ın yardımcılıklarını Candaş Erbil ve Deniz Caner Özaral yapacak. Müsabada dördüncü hakem olarak ise Burak Olcar görev yapacak.

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