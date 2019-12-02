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Bal-Kes zor virajda

Bal-Kes zor virajda
Giriş Tarihi: 2.12.2019

1. Lig’de son 3 maçında galibiyete hasret kalan , saat 19.00’da lider Hatay’ı ağırlayacak

TFF 1. Lig'de 13. haftanın kapanış mücadelesinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor, lider Hatayspor'u ağırlıyor. Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak maçın hakemi Trabzon Bölgesi'nden Yasin Kol. Bal-Kes'in, sahaya Vukovic, Batuhan, Glumac, Oğuzhan, Doğa, Mrsic, Furkan, Foxi, Otoo, İbrahim Halil, Rahmi Anıl 11'iyle çıkması bekleniyor. Maçın bilet fiyatları kapalı 1. kategori 25, kapalı 2. kategori 20, maraton ve rakip tribün biletleri 5 TL olarak satılıyor. Önceki günkü antrenmanda teknik heyet ve futbolculara muhtarlardan sürpriz vardı. Karesili muhtarlar futbolcular ve teknik heyete baklava ikram ederek, başarılar dilediler. Çalışmayı 35 yaşına giren başkan Kadir Dağlı ve yöneticiler de izledi. Karesi Muhtarlar Derneği üyeleri antrenman öncesi baklava ikram edip başarılar dilediler.
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