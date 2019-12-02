Beşiktaş 4-1 Kayserispor

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, ligde zor günler geçiren Kayserispor'u farklı geçti. Siyah-beyazlılar, Atiba, Gökhan ve Burak (2)'nin golleriyle Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek zirve tırmanışını sürdürdü.

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, ligde zor günler geçiren Kayserispor'u farklı geçti. Siyah-beyazlılar, Atiba, Gökhan ve Burak (2)'nin golleriyle Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek zirve tırmanışını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ 4-1 KAYSERİSPOR



90' GOL! Burak Yılmaz maçtaki ikinci golünü Beşiktaş'ın da dördüncü golünü atarak skoru tayin etti. 4-1.

87' GOL! Kayserispor, mücadelenin 87. dakikasında Adebayor'un attığı golle farkı 2'ye indirdi. 3-1.



41' GOL! Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın harika golüyle farkı 3'e çıkardı. 3-0.



30' GOL! Vodafone Park stadında farkı açan golü atan oyuncu Gökhan Gönül. Durum şimdi 2-0.

30' Vodafone Park stadında, Beşiktas takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

30' Vodafone Park Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Georges-Kevin Nkoudou. Şutu kaleyi buluyor ancak golle sonuçlanmıyor.

27' Vodafone Park Stadı'nda yan hakemin ofsayt bayrağı havada. Bayrak, ev sahibidan Georges-Kevin Nkoudou için kalkıyor.

20' Asist Burak Yılmaz.

20' GOL! Beşiktas Atiba Hutchinson ile 1-0 öne geçti.

16' Maçın hakemi Umit Ozturk, Kayserispor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

16' Kayserispor takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Bernard Mensah.

15' Burak Yılmaz kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.

13' Korner kazanan takım Beşiktas. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Caner Erkin.

12' Beşiktas için gol şansı, fakat değerlendiremeyen oyuncu Adem Ljajic.

10' Burak Yılmaz çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.

10' Beşiktas takımı Burak Yılmaz ile gole çok yaklaştı ancak kaleyi bulan şut ağlarla buluşmadı.

8' Vodafone Park stadında, Bernard Mensah sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

5' Kayserispor atağında kafa vuruşunu yapan isim Bernard Mensah ancak top kaleyi bulmuyor. İstanbul şehrindeki maçta skor değişmiyor.

2' Beşiktas hücumunda şut denemesinde bulunan oyuncu Georges-Kevin Nkoudou. Top savunmadan dönüyor.

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