Denizlispor tam gaz

Geçen hafta Ç.Rize’yi yenerek rahat bir nefes alan Horoz, dün de G.Antep FK’yı mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Gollerin ikisini de Hadi Sacko kaydetti

Süper Lig'de geçen hafta Ç.Rize'yi yenerek kendine gelen Denizlispor, dün de deplasmanda G.Antep FK engelini geçerek çıkışını sürdürdü: 1-2. 23. dakikada Furkan Soyalp'in ceza sahası dışından sert şutu az farkla auta çıktı. 27. dakikada ceza sahasında topla buluşan Papy'nin çaprazdan şutu direğin yanından dışarı çıktı. 28. dakikada Furkan Soyalp'ın şutunda kaleci Stackhowiak gol olmasına izin vermedi. 44. dakikada Olcay'ın vuruşunu savunma son anda çeldi. İlk yarı golsüz sona erdi.

GOLLER 2. YARIDA

54. dakikada Ege ekibi geriye düştü. Denizlispor savunmasının hatasında topla buluşan Kayode, kaleci Stackhowiak'ı çalımlayarak topu ağlara gönderdi: 1-0. Fakat bu golden 4 dakika sonra sahne alan Sacko uzaktan attığı golle skora denge getirdi: 1-1. 85. dakikada gelişen Denizlispor kontratağında Bergdich'ın pasında topla buluşan Sacko topu filelerle buluşturdu ve skoru belirledi: 1-2.



DEPLASMANDA DAHA FARKLI

DENİZLİSPOR bu sezon deplasmanda iç sahaya göre daha çok puan topladı. Dünkü galibiyetle birlikte dış sahadaki galibiyet sayısını 3'e çıkartan Horozlar aldığı 2 beraberlikle birlikte evinden uzakta 11. puanını elde etti. Yeşil-siyahlılar sahasında iki galibiyetle sadece 6 puan topladı. Denizlispor'un Fransız yıldızı Hadi Sacko dün kaydettiği gollerle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.