Fırtınadan bir puan çıktı

Zirve mücadelesi veren iki ekibin kapışmasında ilk yarıda gol çıkmadı. 50. dakikada Trabzon Sörloth ile öne geçti. 90’da Nagatomo skoru belirledi. Maç 1-1 sona erdi.

SÜPER Lig'de sonucu merakla beklenen maçta Trabzonspor ile Galatasaray yenişemedi: 1-1. 25'te Sosa'nın sol taraftan ceza sahası içine doğru gönderdiği topa Obi Mikel kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. 50'de Sosa'nın serbest vuruştan yaptığı ortaya Sörloth kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. 59'da Kamil Ahmet'ten sıyrılan Jimmy Durmaz'ın dar açıdan çevirdiği top kaleci Uğurcan'ı geçti savunma son anda topu kornere gönderdi. 90'da Ömer Bayram'ın ceza sahasındaki Adem Büyük'e aktardığı top Sosa'nın da müdahalesiyle Nagatomo'nun önünde kaldı. Bu futbolcu da sert ve düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı. 90+2'de savunma arkasına atılan topa hareketlenen Sörloth ceza sahasına girip şutunu çekti ancak Marcao kritik bir müdahale yaparak topun kornere gitmesini sağladı. Maç 1-1 sona erdi.



EKUBAN DÖNDÜ

Trabzonspor'da ayak tarak kemiğinde oluşan kırık nedeniyle sahalardan uzak kalan Caleb Ekuban, 9 lig maçının ardından kadroya dahil oldu. Yıldız isim 66. dakikada Hosseini yerine oyuna dahil oldu. İngiliz forvet Daniel Sturridge ise üç kada lig maçı sonrası kadroda yer alırken, Galatasaray karşısında yedek soyundu



ÜNAL KARAMAN KADROYU BOZMADI

Süper Lig'in 13. haftasında evinde Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor'da ligde son oynanan MKE Ankaragücü maçına göre ilk 11'de 1 değişiklik yapıldı. Teknik direktör Ünal Karaman, Galatasaray ğişiklik maçının kadrosunda kalede MKE Ankaragücü maçında görev alan Erce Kardeşler'in yerine kart cezası sona eren Uğurcan Çakır'a görev verdi.



FATİH TERİM'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Sakatlıklar ile boğuşan sarı-kırmızılı ekipte teknik heyet 11 konusunda sıkıntı çekti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları Şampiyonlar Ligi mücadelesindeki Club Brugge karşılaşmasına göre Trabzonspor 11'inde 1 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam Jean Michael Seri yerine orta alanda Steven N'zonzi'ye görev verdi. Seri 52. dakikada Feghouli'nin yerine oyuna dahil oldu. Galatasaray'da Rademel Falcao, Florin Andone, Luyindama ve Şener Özbayraklı sakatlıklarından dolayı yer almazken, Babel de sarı kart cezalısı olduğu için kadroda yoktu.



MAÇA İLGİ BÜYÜKTÜ

BORDO-MAVİLİ takımın taraftarları tribünlerin tamamına yakınını doldurdu. Galatasaray taraftarları ise deplasman tribünündeki yerini alarak takımlarını destekledi. Tribünlerdeki toplam 37.269 futbolsever bu dev mücadeleyi takip etti. Öte yandan kentte etkili olan sağanak nedeniyle saha çizgileri yeniden çizilerek belirginleştirildi.