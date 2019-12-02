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’ın konuğu Kayseri

Kara Kartal’ın konuğu Kayseri
Giriş Tarihi: 2.12.2019

'de son 4 haftadır puan kaybetmeyen , 13. haftanın kapanış maçında bugün 'u konuk edecek. 'taki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de son 4 haftadır puan kaybetmeyen Beşiktaş, 13. haftanın kapanış maçında bugün İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Vodafone Park'ta son olarak geçen sezonun 12. haftasında Sivasspor'a yenilen siyah-beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından evindeki 17 karşılaşmada 12 galibiyet ve 5 beraberlikle 41 puan topladı. Beşiktaş, bu seride toplam 33 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü. Uzun süreli sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz ve Douglas Santos'un yanı sıra Victor Ruiz ile Kartal Kayra Yılmaz, bugün oynanacak karşılaşmada forma giymeyecek.
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