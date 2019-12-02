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’a acımadı

Kızılcabölük Tarzan’a acımadı
Giriş Tarihi: 2.12.2019

3. Lig 1. ’ta ateş hattındaki Mekik, son sıradaki önünde kazandı ve kendine geldi

3. Lig 1. Grup'ta küme düşme potasında yer alan Kızılcabölükspor, son sıradaki Manisaspor'u 6-2 yendi. 27. dakikada soldan Hasan Can'ın ortasında kaleci Kubilay topu sektirdi, Mustafa Ethem dokundu: 0-1. 34'te soldan Selçuk'un ortasında ön direkte Melih'in vuruşunu kaleci Kubilay tokatladı, dönen topu Mustafa Ethem tamamladı: 0-2. 45+2'de ceza sahası içinde yaşanan karambolde topa en son Melih dokundu: 0-3. 57'de ceza sahasındaki karambolde Muammer Umut'un şutu direkte patladı. 58'de sağdan Vahap'ın ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Muammer Umut'un vuruşu filelerle buluştu: 1-3. 69'de Mehmet Can'ın aşırtma vuruşunda Tarzanlar farkı bire indirdi: 2-3. 76'da Melih'in pasında Ali'nin sert vuruşu ağlara gitti: 2-4. 77'de Abdullah rakiplerini geçip mükemmel vurdu: 2-5. 81'de soldan Serkan'ın ön direğe ortasında Melih kafayı vurdu ve skoru belirledi: 2-6.

CÜNEYT HASÇELİK

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