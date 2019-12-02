Muğlaspor’a Yozgat freni

3. Lig 3. Grup’ta 4’te 4 yapan yeşil-beyazlılar, Yozgat 1959 önünde gülemedi ve yara aldı

3. Lig 3. Grup'ta 4'te 4 yapıp Play- Off için ümitlenen Muğlaspor, sahasında Yozgatspor 1959'a takıldı: 1-1. 8. dakikada Yozgat ceza alanında oluşan karambolde Rıdvan vurdu defansa çarpan top kornere gitti. 30'da ceza alanında topla buluşan Sami'nin vuruşunda top kalecide kaldı. 34'te Beytullah ceza alanına girer girmez sert vurdu top kaleci Yunus Emre'den döndü. 41'de ceza alanı çizgisi üzerinden Batuhan'ın sert vuruşunda kaleci Göksal gole izin vermedi ve karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. 50'de Abdülsemat sol çaprazdan ceza alanına girer girmez vurdu top ağlarla buluştu: 0-1. 56'da Ramazan ceza alanı içinde Osman tarafından düşürüldü, hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Murat Can skora denge getirdi: 1-1. 62'de Ramazan ceza alanı içine girer topa sert vurdu kaleci Göksal gole izin vermedi. 86'da Batuhan'ın ortasıyla oluşan karambolde Murat Can'ın rövaşatası kaleci Göksal'da kaldı ve maç 1-1 bitti.

ADEM ÜLKER