Nazilli’nin zirve inadı

Sahasında rakiplerinin korkulu rüyası olan Siyah İnciler, Halide Edip Adıvar önünde Mehmet Ersavaş, Yunus ve Oğuzhan’ın golleriyle kazanmayı bildi
3. Lig 3. Grup'ta zirve hesapları yapan Nazilli Belediyespor, sahasındaki başarılı çizgisini Halide Edip Adıvarspor'u 3-1 mağlup ederek sürdürdü. 1. dakikada Aziz'in soldan pasında topla buluşan Sedat'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Evren'in bacakları arasında kaldı. 12'de Batuhan'ın pasıyla topla buluşan Tugay'ın aşırtma şutunda kaleci Zekeriya'yı aşan top üst direği sıyırarak auta çıktı 13'te kaleci Evren'in ileri çıktığını gören Mehmet uzaklardan harika vurdu: 1-0. 30'da Burak'ın uzun pasıyla buluşan Sedat'ın arapasında topu alan Yunus plaseyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. 35'te Sedat'ın ortasında topu uzaklaştırmak isteyen Furkan Mehmet'in ters kafa şutu üst direğe çarparak kornere gitti. 38'de Sedat yine ortaladı, Aziz'in uçarak kafa vuruşunu kaleci Evren mükemmel çıkardı. Devre 2-0 bitti. 52'de Burak, Yunus'u gördü. Yunus'un plasesini kaleci Evren çeldi. 58'de Gökhan Berkay'ın ortasında Tugay kafayı çaktı: 2-1. 89'da Sedat rakip ceza alanına sokuldu, pasında Oğuzhan'ın dokunduğu top direği sıyırarak auta çıktı. 90+1'de Aziz'in sağdan getirdiği topla buluşan Fatih'in bekletmeden ortasına arkada direkte Oğuzhan iyi yükseldi, sonucu belirledi: 3-1.
ÜMİT ÖZMEN
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