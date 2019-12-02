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Pınar Karşıyaka'da işler yolunda

Pınar Karşıyaka'da işler yolunda

02.12.2019, 11:04

ING Basketbol Süper Ligi'nde Beko'yu 68-57 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü , "Fenerbahçe Beko maçının ilk yarısında çalınan kolay düdükler vardı. Buna rağmen direncimizi ve inancımızı kaybetmedik" dedi

ING Basketbol Süper Ligi'nde Beko'yu 68-57 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü , "Fenerbahçe Beko maçının ilk yarısında çalınan kolay düdükler vardı. Buna rağmen biz direncimizi ve inancımızı kaybetmedik, müthiş bir savunma performansı ortaya koyduk." dedi.

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