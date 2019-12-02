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nihayet

Salihli nihayet
Giriş Tarihi: 2.12.2019

8. ’ta 7 haftadır galibiyet yüzü göremeyen yeşil-beyazlılar, taraftarından yoksun çıktığı maçta Bigadiç’i Cihat, Bartu ve ’ın golleriyle yenip, nefes ald

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta 7 haftadır galibiyete hasret kalan Salihli Belediyespor, cezalı olduğu için taraftarından yoksun çıktığı maçta Bigadiç Belediyespor'u 3-0 yenerek kendine geldi. 9. dakikada Berkay ceza sahası dışından sert bir vuruş yaptı kaleci Yavuz, topu iki hamlede kontrol etti. 25'te gelişen kontratakta topla buluşan Cihat, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.

UMUT DİREĞİ GEÇEMEDİ
43'te ceza sahası içinde topla buluşan Bartu, kaleci Yavuz'un sağından topu filelere gönderdi: 2-0. 55'te Bigadiç Belediyespor'un ender gelişen atağında Emre'nin ceza sahasın dışından çektiği şutta top auta çıktı. 63'te ceza sahası içinde rakiplerini çalımlayan Umut'un şutu direkten auta çıktı. 89'de gelişen ani atakta kaleci Yavuz'la karşı karşıya kalan Furkan skoru belirledi: 3-0.

EMRE SAÇLI

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