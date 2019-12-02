Son haftalarda aldığı kötü sonuçlar nedeniyle dikkat çeken F.Bahçe’de teknik heyete tepkiler dinmiyor. Son 4 lig maçında sadece 1 kez kazanarak zirve yarışında ağır darbe alan F.Bahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın tahtı sallanıyor.

SON 4 lig maçında sadece 1 kez kazanarak zirve yarışında ağır darbe alan F.Bahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın tahtı sallanıyor. Son olarak Göztepe ile 2-2 berabere kalan ekip zirvenin 5 puan gerisinde kalırken teknik direktör Ersun Yanal'a olan tepkiler de dinmiyor. Taraftarlar geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da oyuncularını eleştiri yağmuruna tutarken istifa çağrıları yine dikkat çekti. Yanal yönetimindeki takım, geçen sezon tarihinin en kötü performansını gösterdiği yılın dışında son 15 sezonda en kötü başlangıcı yaptı. Advocaat döneminin ve Aykut Kocaman'ın son sezonunun gerisinde kalan Fenerbahçe, 2016- 17 sezonunda Advocaat döneminde 13 haftada 25 puan alırken Aykut Kocaman'ın son sezonunda (2017-18 sezonu) 13.haftada 23 puan almıştı. F.Bahçe'nin bu haftaki G.Birliği sınavından da ters bir sonuçla ayrılması halinde yönetimin radikal kararlar alabileceği gelen haberler arasında.



SOL BEK ŞART OLDU

GÖZTEPE maçında tedbir amaçlı forma giymeyen Hasan Ali Kaldırım'ın çekilen MR sonucunda kasığında kısmi yırtık tespit edildi. Kanarya bu gelişme üzerine sol bek transferini gündeme aldı. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5'inci turunda yarın saat 20.45'te 1. Lig ekibi İstanbulspor'u sahasında konuk edecek.