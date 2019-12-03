Akhisarspor zirveye takıldı

Şampiyonluk kovalayan Bursa'ya mağlup olan Erzurum BŞB ve Ümraniye ile berabere kalan Akigo, yarışta çok önemli 7 puandan oldu.

TFF 1. Lig'de zirve yarışındaki rakiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'la öne geçtiği maçta berabere kalan Akhisarspor, fırsat tepti. Galip gelse 24 puanla ikinci sıraya çıkacak olan Akigo, 22 puanda kaldı. Yeşil-siyahlılar, bu sezon zirve mücadelesi veren 3 rakibiyle oynadığı maçta 7 puan kaybetti. Bursaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Akhisar, deplasmanda Erzurumspor'la 0-0, Ümraniyespor'la da 2-2 berabere kalıp yara aldı.

MUHTEŞEM MÜCADELE

Kaçan galibiyete rağmen oyuncularını tebrik eden teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Muhteşem mücadele ettik. Maça çok iyi başladık. İlk 10 dakikada 4 tane yüzde yüz gol pozisyonumuz var. Rakibin ilk atağı gol oldu. 1-0'dan sonra verdiğimiz reaksiyon çok iyiydi. 2-1 öne

geçtik. Bu arada çok kaçırdığımız gene yüzde yüz pozisyonlar var. 2. yarı kontratak oynamak istedik. Baştan iyi yaptık ama 2. yarı girdiğimiz pozisyonları kaçırmaya başladıktan sonra tekrar oyunu korumaya gittik. 2-2 olduktan sonra son 10 dakikalık periyotta rakibi kendi sahasına hapsettik. 3-4 tane net gol pozisyonumuz oldu. Yine de rakipten deplasmanda alınmış 1 puan iyidir" diye konuştu.

KENAN MOLLA