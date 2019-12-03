Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar'la yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Sait Karafırtınalar'la yollarını ayırdı. Sezona Sait Karafırtınalar yönetiminde başlayan Altay, son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldıktan sonra 13. haftayı 16 puanla 10. sırada geçmişti.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Sait Karafırtınalar ve ekibi ile karşılıklı anlaşıldığı ve Karafırtınalar'ın görevinin sonlandırıldığı belirtildi.

Sezona Sait Karafırtınalar yönetiminde başlayan Altay, son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldıktan sonra 13. haftayı 16 puanla 10. sırada geçmişti.

AA