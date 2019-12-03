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Aslan’ın umudu evi

Aslan’ın umudu evi
Giriş Tarihi: 3.12.2019

’dan 1 puanı 90’da çıkartan G.Saray, ligdeki 5 maçtan 4’ünü evinde oynayacak ve bu avantajı kullanmaya çalışacak

Trabzon deplasmanında puanı son dakikada kurtaran G.Saray, çıkışa geçmek için en büyük kozu Türk Telekom Stadı olacak. Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de oynayacağı 5 maçın 4'ünü evinde oynamanın avantajını kullanmaya çalışacak. Aslan sırasıyla önce Alanyaspor'u ardından da Ankaragücü'nü ağırlayacak. Bu iki maçtan sonra İzmir'de Göztepe'nin konuğu olacak Cim Bom, daha sonra da yine Türk Telekom Stadı'nda Antalyaspor ve Denizlispor ile kozlarını paylaşacak. Fikstür avantajı ile zirveye yanaşmayı hedefleyen G.Saray bu sezon evinde sadece Başakşehir'e kaybederken diğer 5 karşılaşmadan 3 galibiyet, 2 beraberlik çıkarttı.

BABEL YETİŞTİRİLECEK
Bu arada Hollanda Milli Takım kampında sakatlanan ve önemli fedakarlığa imza atarak Club Brugge maçında oynayıp riske giren Babel, hafta sonunda sahada olacak. Trabzon maçında cezalı olan Ryan Babel'in Alanya maçına yetişmesi bekleniyor.

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