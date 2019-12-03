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Aydın BSB erkekler ve kadınlarda yıkıldı

Aydın BSB erkekler ve kadınlarda yıkıldı
Giriş Tarihi: 3.12.2019

Aydın Büyükşehir Belediyespor'un 2. Lig'de mücadele eden erkek ve kadın voleybol takımları haftayı yenilgiyle kapattı. Erkekler 2. Lig 1. Grup'ta haftaya lider giren mavi-beyazlılar, evinde takipçisi Yeniköyspor'a 3-0'lık skorla çarpıldı, koltuğu kaptırdı. Setleri 25-19, 25-22 ve 25-16 kaybeden Aydın'ın Efeleri, ikinci yenilgisini aldı. Kadınlar 2. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Aydın BŞB'nin bayan takımı ise, 9. hafta mücadelesinde evinde İzmirspor'a 3-0 yenildi. Maçın setlerini 25-19, 25-22 ve 25-11 kaybeden mavi-beyazlılar, 7. maçında 6. mağlubiyetini aldı, 9. sıraya geriledi. 8 Aralık Pazar günü Marmaris Akademi'yle deplasmanda karşılaşacak.

KAZIM YÖRÜKCE

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