Bal-Kes lidere teslim

TFF 1. Lig’de Balıkesirspor, sahasında Hatayspor’a tek golle mağlup olarak yara aldı.
TFF Birinci Lig'de zirve mücadelesi veren Ekol Hastanesi Balıkesirspor, sahasında lider Hatayspor'a mağlup oldu: 0-1. 5. dakikada Selim Ilgaz'ın ceza saha içinden attığı şut Oğuzhan Çapar tarafından kornere atıldı. 38'de Mrsic'in ceza sahası içinden attığı sert şut kale direğinin üzerinden auta çıktı.
SELİM SAHNE ALDI
61'de ceza sahası içinde top Foxi'nin önünde kaldı. Müsait durumda topu auta attı. 67'de Gökhan Karadeniz'in pasında buluşan Selim Ilgaz ceza sahası çaprazından attığı sert şutta top Kaleci Vukovic'in bakışları arasında filelerle buluştu: 0-1. 83'te Oğuzhan Çapar'ın sert şutunu Kaleci Akın Alkan kornere çeldi. Maç 1-0 sona erdi.
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