Bodrum’da gözler Play-Off’a çevrildi

2. Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen ve düşme potasıyla arasındaki puan farkını 9'a çıkartan Bodrumspor, Play-Off hesapları yapmaya başladı. Sezona kötü başlangıç yapan yeşilbeyazlılar, 10 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı, 15 gol attı, 21 gol yedi. Niğde Anadolu'yu 3-0, Karabük'ü 3-2 ve Kahramanmaraş'ı 2-1 mağlup eden, Bandırma'yla 0-0, Sakarya'yla 1-1 berabere kalan Ege ekibi, 11 puan topladı, 14. sıradan 11. sıraya yükseldi, düşme potasıyla bağını kopartıp Play-Off hattıyla farkı 7 puana indirdi. Bodrum, ilk devrenin son iki maçında Ergene Velimeşe (D) ve Uşak'la karşılaşacak.

ÜMİT YÖNEY