Denizlispor şahlandı

Teknik direktör Özdilek yönetiminde çıkışa geçen yeşil-siyahlı ekip, üzerindeki kara bulutları dağıttı, düşme potasıyla farkı 5 puana çıkartarak gözünü üst sıralara çevirdi.

Süper Lig'de geçen hafta Çaykur Rizespor'u evinde yenip kara bulutları dağıtan Yukatel Denizlispor, deplasmanda Gaziantep FK'yı da mağlup ederek şaha kalktı. Bu sezon ikinci kez üst üste 2 maçını kazanan yeşil-siyahlılar, alt sıralardan uzaklaşarak derin bir nefes aldı.

ÖZDİLEK'LE ÜÇÜNCÜ ZAFER

Geriye düştüğü maçta pes etmeyen Horozlar, Gaziantep FK zaferiyle 9. sıraya yükseldi, düşme hattına 5 puan fark attı. Üst üste alınan 2 galibiyet Denizli'de bayram havası oluşturdu. Denizlispor'un başında 3'üncü galibiyetini alan teknik direktör Mehmet Özdilek, takım olarak çok iyi bir oyun sergilediklerini söyledi. Gaziantep'in zorlu bir deplasman olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Oyundan kopmamak çok önemliydi. Geriden gelerek kazanmak, rakibimiz olarak gördüğümüz bir takımı evinde mağlup etmek bizi çok mutlu etti. Gaziantep FK son dakikalarda çok gol yiyen bir takımdı. Bunu lehimize kullandık. Oyuncularım baştan sona müthiş bir özveri gösterdi. Hepsini tebrik ediyorum. Şimdi hedefemiz Başakşehir'i mağlup etmek" diye konuştu.





BERGDİCH CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Yukatel Denizlispor'da, bu kez de Zakarya Bergdich cezalı duruma düştü. Gaziantep FK maçında cezalı olduğu için Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski forma giymemişti. Gaziantep FK maçında 4. sarı kartını gören Fransız sol bek Bergdich, bu haftaki Medipol Başakşehir maçında takımdaki yerini alamayacak. Başarılı futbolcu, daha önce Göztepe, Konyaspor ve Çaykur Rizespor maçlarında kart görmüştü. Portekiz'in Premier Lig ekibi Belenenses'ten transfer edilen 31 yaşındaki Bergdich, 13 maçta da banko görev yapmıştı. Öte yandan sakatlığı süren Zeki Yavru'nun durumu hafta içinde belli olacak.

TEBRİK YAĞIYOR

Denizlispor'un, Gaziantep FK zaferi kentte büyük yankı uyandırdı. Siyasiler sosyal medyadan tebrik mesajı yağdırdı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Altın değerinde 3 puan kazanan Denizlisporumuz, seninle ne kadar gurur duysak az" yazdı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise, "Gaziantep FK deplasmanından altın değerinde 3 puanla dönen Denizlisporumuzu gönülden kutluyorum" yorumunu yaptı. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin de, "Gaziantep FK deplasmanında 2-1'lik skorla maçı kazanan şehrimizin değeri Denizlisporumuzu tebrik ediyorum" diye yazdı.



BAŞKAN ÇETİN MUTLU

Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maç sonrası 'İyiler hep kazanır' başlığı ile sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Çetin, "Kalbimiz güzelse, hikayemiz de mutlu biter. Taraftarımıza, hocamıza, takımımıza sonsuz teşekkürler. Bu galibiyet tüm şehrimize armağan olsun, biz biliyoruz ki hedefimize ulaşacağız; şimdi de emin adımlarla bu hedefe yürüme zamanı. Kentimize armağan olsun" diye yazdı.

BARROW PARLIYOR

Ç.Rize zaferinde iki asist yapan Yukatel Denizlispor'un Gambiyalı hücum oyuncusu Madou Barrow, Gaziantep FK maçında yükselişini sürdürdü. Horoz'un ikinci golünde Sacko'ya asisti yapan isim olan Barrow, "Öncelikle 3 puan için çok mutluyuz. Açık alanda topu önüme aldığımda daha etkili oluyorum. Böyle bir deplasmanda 3 puan almak çok iyi" dedi.

SEBAHATTİN ALP