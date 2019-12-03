Kızılcabölükspor nefes aldı

3. Lig 1. Grup'ta Manisaspor'u deplasmanda 6-2 yenerek düşme potasından çıkan Kızılcabölükspor, 17 puana ulaşıp 13. sıraya yükseldi ve rahat nefes aldı. 24 Erzincanspor ve 68 Aksaray Belediye'ye aynı sonuçla 2-1 mağlup olarak ateş hattına gerileyen Mekik'e, Tarzan moral oldu. Başarılı futbolunu 6 golle taçlandıran sarı-kırmızılılarda keyifler yerine geldi. Bu sezon ilk kez 6 gollü galibiyet alan Kızılcabölükspor'un teknik direktör Serkan Görgeç, tek sıkıntılarının seri galibiyetler alamamak olduğunu vurguladı. Görgeç, "Sezon başından bu yana üst üste 2 galibiyet alamadık. 2-3 maç seri yakalasak gerisi gelecek. Kalan 2 maçımızı kazanıp devreye moralli girmek istiyoruz" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP