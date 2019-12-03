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Muhteşem Yalıkavak

Muhteşem Yalıkavak
Giriş Tarihi: 3.12.2019

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin flaş takımı Yalıkavakspor, zaferlerine bir yenisini daha ekledi. Yüksek bütçeli takımlar arasında sürpriz bir grafik çizen mavi-beyazlılar, Pazarspor deplasmanında 44-17'lik zafere imza attı, 7. maçında 6. galibiyetini elde ederek ikinci sıradaki yerini korudu. Karşılaşmanın devresini de 18-10 önde geçen Yalıkavakspor'da, İlke Yıldız 8, Buket Yılmaz 7, Yeliz Yılmaz ve Zehra Oğuz 5'er, Nurşah Sancak, Yasemin Şahin ve Reyhan Kara 4'er, Demet Sonkaya ile Kübra Özyılmaz da 3'er gol kaydetti. Muğla temsilcisi, 9. hafta mücadelesinde 7 Aralık'ta Yenimahalle Belediyesi'ni konuk edecek.

ADEM ÜLKER

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