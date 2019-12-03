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Nazilli yaraları sarıyor

Nazilli yaraları sarıyor
Giriş Tarihi: 3.12.2019

3. Lig 3. Grup'ta evinde Halide Edip Adıvarspor'u yenen Nazilli Belediyespor, geçen hafta Modafen karşısında deplasmanda alınan 1-0'lık yenilgiyi telafi etti, zirve yarışında lider Karacabey Belediyespor'u 1 puan geriden takibini sürdürdü. Kalan iki maçı da kazanarak devreyi lider bitirmek istediklerini vurgulayan teknik direktör Yavuz İncedal, oynanan oyundan memnun olduğunu söyledi. İncedal, "Şampiyonluk yarışı oldukça çetin geçiyor. Hesaplarımız rakibimiz Karacabey'in puan kaybetmesi üzerine. İlk yarının sonuna 2 maç kaldı. Yeşilyurt Belediyespor ve Gölcükspor karşılaşmalarından 6 puan çıkarıp devreye lider girmeyi hedefliyoruz. Tek hedefimiz var o da 2. Lig'e direkt şampiyon olarak çıkmak" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ

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