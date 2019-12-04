Akigo’ya sarı uyarı

TFF 1. Lig'de deplasmanda Ümraniyespor'la berabere kalarak zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybeden Akhisarspor'da, teknik direktör Mehmet Altıparmak oyuncularına kart görmemeleri konusunda uyarılar yapıyor.

Akigo'da, üçer sarı kartı bulunan defans oyuncusu Alperen Babacan, orta saha oyuncuları Aykut Çeviker, Burhan Eşer, Taha Yalçıner ve forvet oyuncusu Sokol Cikalleshi ceza sınırında bulunuyor. ZORLU VİRAJLARA ÇIKACAK

Akhisarspor, 1. Lig'de ilk devrenin kalan son 4 haftasında birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Hafta sonunda İstanbulspor'u konuk edecek Akigolar, ardından Balıkesirspor deplasmanında terleyecek. Bir sonraki hafta Boluspor'u ağırlayacak yeşil-siyahlılar, ilk yarının son maçında Ankara'da Keçiörengücü'yle oynayacak. Teknik patron Mehmet Altıparmak, "12 puana da talibiz. Tek hedefimiz Süper Lig" dedi. KENAN MOLLA