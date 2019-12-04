Aslan saldırıyor

Cim Bom yaz transfer döneminde de gündemine aldığı Sevilla’nın yıldızı Banega ile ilgilenirken Başakşehir’de forma giyen Arda Turan da adım adım Aslan’a geliyor.

Galatasaray devre arasındaki transfer döneminde orta sahasını yenileme çalışmaları yaparken iki yıldız ismin sarı-kırmızılılara yakın olduğu konuşuluyor. Aslan'ın daha önce de listesine aldığı Sevilla'nın Arjantinli orta saha oyuncusu Ever Banega için yeniden harekete geçtiği öne sürülürken 31 yaşındaki futbolcuyu İtalyan ekiplerinden Fiorentina'nın da istediği gelen haberler arasında. Daha önce Serie A'da İnter forması giyen oyuncunun yeniden İtalya'ya dönüp dönmemek adına kararsız kaldığı bu nedenle Galatasaraylı yöneticilerin gelecek hafta İspanya'ya gideceği bildirildi.

ARDA ÇOK YAKIN

Banega dışında Başakşehir forması giyen Arda Turan da sarı-kırmızılı ekibe adım adım yaklaşıyor. Bir dönem Galatasaray'da Futbol Direktörü olarak görev alan Cenk Ergün, bir radyo kanalına yaptığı açıklamada bu gelişmeyi doğrularken "Gördüklerim ve takip ettiklerimden Arda Turan, Ocak'ta Galatasaray'a transfer olacak gibi geliyor" yorumunda bulundu. Bu sezon Başakşehir'de 9 maçta görev alan ve sadece 187 dakika sahada kalan Arda eski kulübünde yeni bir sayfa açmayı planlıyor.



TERİM'İN SABRI TAŞTI

Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Belhanda için karar verildi. Taraftar ve tribün protestolarının aksine Belhanda'yı kazanmaya çalışan Fatih Terim'in sabrının taştığı ve oyuncuyu yine kızağa çekmeyi planladığı öğrenildi. Faslı oyuncuya tepkilerin giderek büyümesi nedeniyle Terim, Belhanda'yı Türk Telekom Stadyumu'nda kadroda düşünmüyor.



Falcao bilmecesi