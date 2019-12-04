Bal-Kes'te şok

TFF 1. Lige'de lider Hatayspor'a yenilerek düşüşünü sürdüren Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da, teknik patron Ali Tandoğan istifa etti. Tandoğan, “Şehrin dinamikleri size destek vermiyorsa kalmamın faydası yok” dedi.

TFF 1. Lig'de 13. haftanın kapanış mücadelesinde evinde lider Hatayspor'a mağlup olarak galibiyet hasretini 4 maça çıkartan Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da istifa depremi yaşanıyor. Dün yönetimle görüşen teknik direktör Ali Tandoğan, istifasını sundu. Teknik direktör Tandoğan, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak istifasını duyurdu. Tandoğan, açıklamasında "Değerli Balıkesir camiası, bugün itibarı ile başkanımızla ve yöneticilerimizle yaptığımız konuşma sonrası kendilerine ayrılma kararımı ilettim. Üzgünüz ama Bal-Kes'i zor günlerde sahiplendik, ateşten gömlek giydik ama bu kent takımına sahip çıkmadı" dedi.

YÖNETİM DE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Teknik patron Ali Tandoğan, şöyle devam etti: "Yönetim kurulu da şaşırdı. Kendileri şaşkınlık içinde bizlerden çok memnun olduklarını söyleseler de hatta sözleşmemizi uzatmak istediklerini iletseler de bizlerin sezon başından bu yana yaşanılan tüm sıkıntıların olduğu bu ortamda hala bu şehrin dinamikleri sizlere destek vermiyorlarsa bizlerin de daha fazla kalmasını gerektiren bir durum olmadığını anlattık. Bu ayrılık hepimizi ağlatsa da çok üzülerek sizlerle vedalaşıyoruz. Emekleri için tüm yöneticilerimize ve oyuncularıma teşekkürlerimi bir borç bilirim. Bir teşekkür de taraftarlarımıza. Bize tek bir kötü söz söylenmedi ve sahiplenildik. Biz Balıkesir'i çok sevdik hakkınızı helal edin."