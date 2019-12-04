Fenerbahçe 4 köşe

Ziraat Türkiye Kupası 5 tur 1. eleme maçında F.Bahçe, sahasında 1. Lig ekibi İstabulspor’u farklı mağlup etti. Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 4-0 yenerek, tur için avantaj yakaladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur 1. eleme maçında Fenerbahçe, evinde TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u farklı mağlup ederek 18 Aralık Çarşamba Günü oynanacak maç öncesi avantajı kaptı: 4-0.

GOL PERDESİNİ DENİZ AÇTI

15'te Ferdi'nin sol kanttan ortasına iyi yükselen Deniz'in kafa vuruşunda top, direğe çarparak filelerle buluştu: 1-0. 16'da Wellinton'a baskı yaparak topu kazanan ve Muric ile paslaşarak ceza alanı içine giren Ferdi Kadıoğlu, topu boş kaleye gönderdi ve farkı ikiye çıkardı: 2-0. 71'de Deniz Türüç'ün ara pasında topla buluşan Vedat Murici sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı filelerle buluştu: 3-0. 88'de Moses'in pası ile buluşan Muhammed, rakibinden sıyrılarak topu Zajc'a aktardı. Zajc'ın vuruşunda top filelerle buluştu: 4-0