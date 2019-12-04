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Göz-Göz avantajı kaptı

Göz-Göz avantajı kaptı
Giriş Tarihi: 4.12.2019

Süper Lig'de 4 maçta yakaladığı çıkışla fark yaratan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında İstanbul'da Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek rövanş için İzmir'e avantajlı bir skorla döndü. Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Göztepe atak oynayan taraftı.

MAÇ BOYU ÜSTÜNDÜ
18. dakikada Deniz'in pasıyla topla buluşan Mossoro'nun şutunda kaleci Aykut golü önledi. 42'de Yasin'in kullandığı serbest atışta Atınç'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1. İlk yarı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda da baskın oynayan taraftar Göztepe'ydi. 55'te Eren'in şık topuk pasıyla ceza sahasına giren Yasin müthiş bir şutla kaleci Aykut'u avladı: 0-2. 63'te Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi. Bu dakikada soldan çalımlarla ceza sahasına giren Mervan Çelik'in pasında, altıpas önünde topla buluşan Sosseh'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2. Maçı Göztepe, 2-1 kazanırken 18 Aralık'ta İzmir'de oynanacak rövanş için avantajlı skor elde etti.

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