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, maçının hazırlıklarına başladı

Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

04.12.2019, 14:34

'in 14. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak , müsabakanın hazırlıklarına başladı. Sakatlıkları devam eden ile antrenmanda yer almadı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında dün İstanbul'da Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Göztepe, MKE Ankaragücü maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, pas çalışmasının ardından hücum ve savunma varyasyonları üzerinde durdu.

Göztepe'de sakatlıkları devam eden Andre Poko ile Yusuf Talum antrenmanda yer almadı.

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