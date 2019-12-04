Göztepe tribünde rakip tanımıyor

Sarı kırmızılı taraftarlar yüzde 84.6’lık doluluk oranıyla Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray dahil tüm rakipleri geride bırakıp zirveyi ele geçirdi.

Spor Toto Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren ve aldığı başarılı sonuçlarla basamakları tek tek tırmanan Göztepe'de taraftarlar tribüne hücum etti. Sarı-kırmızılı ekibi hiçbir maçta yalnız bırakmayan taraftarlar, stat doluluk oranı bakımından kadrosu yıldızlarla dolu, şampiyon adayı güçlü ekipleri de geride bırakarak Göztepe'yi zirveye yerleştirdi

F.BAHÇE VE G.SARAY'I SOLLADI

9 bin 138 seyirci kapasiteli Doğanlar'da rakiplerini ağırlayan Göztepe, iç sahada oynadığı 7 maçta yüzde 84.6'lık bir doluluk oranı tutturarak zirveye adını yerleştirdi. Göz-Göz, maç başına 7 bin 734 ortalama tuttururken ikinci sırayı ise Fenerbahçe aldı. Yüzde 80.7'lik oran tutturan şampiyon adayı

Fenerbahçe'yi yüzde 74.2 ile bir diğer İstanbul ekibi Galatasaray takip etti

YENİ STATTA ORAN DAHA DA ARTACAK

Göztepe'nin ikinci yarıda maçlarını oynayacağı yeni stadı Gürsel Aksel Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde rakipleri 25 bin kişilik ateşli bir taraftar grubu bekliyor. İkinci yarıda artacak seyirci kapasitesi ve yeni stadın heyecanıyla doluluk kapasitesinin artması bekleniyor. Yeni stadın hizmete açılacağı 26 Ocak 2020'deki Beşiktaş maçı müthiş bir şölene sahne olacak.

KADINLAR DA STADA KOŞTU

Süper Lig'de 13 hafta geride kalırken Passolig verilerine göre Göztepe, en çok kadın taraftar ağırlayan 3. kulüp olarak zirveyi zorluyor. Verilere göre Trabzonspor, yüzde 18'lik kadın taraftar oranıyla ilk sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 17'lik oranıyla Beşiktaş, üçüncü sırada ise İzmir temsilcisi Göztepe yüzde 16 oranla yer aldı. Şampiyonluk iddiası bulunan Fenerbahçe ve Galatasaray ise Göztepe'nin gerisinde yer alarak ilk üç içine bile giremedi. Önemli bir kadın taraftar profiline sahip olan Göztepe tribünleri ailelerin de katılımıyla bambaşka bir kimliğe büründü. Tüm taraftarları kucaklayan Göztepe, tüm Türkiye'ye birlik ve beraberlik mesajları verirken rakiplere korku salıyor.

GURBETTE DE GÖZ-GÖZ

Göztepeliler, deplasman maçlarında da tribünleri en çok dolduran taraftar grubu olarak dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de üç sezondur mesafe gözetmeksizin her deplasmana koyarken, şampiyonluğa koşan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarlarıyla birlikte gurbette de en çok taraftar çeken kulüp oldu. Sarı-kırmızılıların tribün şovları her maç sonu Türkiye'nin gündeminden düşmüyor.

BURAK HAKERLER