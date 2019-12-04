Hikmet Karaman: İtalya bizi düşünsün

Ünlü teknik direktör Hikmet Karaman, Türk futbolunun gündemini Yeni Asır’a değerlendirdi. Karaman, “Göztepe bırakın tehlike yaşamayı, UEFA’yı zorlar. Kupada oynayan yedeklere bakın. Çoğu rakiplerde banko forma giyer.” açıklamasında bulundu.

Hocam Avrupa Şampiyonası'nda grubumuz belli oldu. İtalya favori gösteriliyor. Acaba sizce bizim şansımız ne olur?

"Dışardan bakıldığında grupta İtalya favori görülebilir. 10'da 10 yapıp final vizesi aldılar. Ancak, rakipleri hiç te öyle güçlü takımlar değildi. Son Dünya Kupası'na katılamayan İtalya için 'muhteşem' deniyor ama bizim Milli Takımımızın karşısında o kadar da etkili olacaklarını sanmıyorum. Kağıt üzerinde baktığımızda İtalya birinci, Türkiye ikinci, İsviçre üçüncü, Galler ise dördüncü olur diyebilirsiniz. Ama maçlar oynanmadan kazanılmıyor, Bizim İsviçre ve Galler'le Bakü'de oynamamız çok büyük avantaj, evimizde gibiyiz. İtalya maçımıza gelince, biz değil İtalyanlar düşünsün. Çünkü bizim Çizme'de oynayan Merih Demiral ve Cengiz Ünder gibi yıldızlarımız var, onlar Şenol hocaya rakibin özelliklerini okuyacaklardır.

AÇILIŞ BERABERE BİTER

"Ayrıca şampiyonaların açılış maçları genellikle berabere biter. Ben Galler'i küçümsemememiz gerektiğine işaret etmek istiyorum. Başlarında efsane hoca Alf Ramsey'in uzun yıllar yardımcılığını yapan Ryan Giggs var, Çok büyük bir futbolcuydu. Ayrıca takımda Real Madrid'de oynayan Gareth Bale, Arsenal'den Aaaron Ramsey, Liverpool'dan Joe Allen başta tüm oyuncular İngiltere Premier Lig'de forma giyiyor. İyi defansları var, çabuk kontratağa çıkıyorlar. Ama dediğim gibi biz yüreğimizle oynayan iyi bir takımız. Gruptan çıkarsak B Grubu'ndan çıkması muhtemel Rusya ve Danimarka ile eşleşebiliriz. yolumuz açık."

İlk 5 maçta eleştirilen Beşiktaş müthiş bir çıkış yaparak zirveyi yakaladı. Sizce Kartak'ın şampiyonluk şansı ne kadar?

"Ünlü futbol araştırmacısı Christoph Biemann, "Match Plan" adlı kitabında dünya çapında yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıklarken, "Şuna inandım ki liglerin ilk 10 haftası yalancı sıralamadır, aldatmacadır. Ama bizde ilk 5 haftada bile eğer takımlar kötü sonuçlar alırsa hemen, "Bu sezon bundan hayır gelmez" diyoruz, ağır şekilde eleştiriyoruz. Beşiktaş'ın durumu da buna çarpıcı örnek. Takımda taşlar yerine oturdu, ideal kadro belirlendi, iyi sonuçlar da gelmeye başladı. Yönetim de idealist biçimde Abdullah Avcı'nın arkasında durdu, taraftar daha önce kovulmasını istediği hocayı şimdi omuzlarda taşıyor, yere göğe sığdıramıyor. Beşiktaş da artık şampiyon adayları arasına ismini ağırlıklı şekilde yazdırmıştır." "Bu başarıların Ahmet Nur Çebi 'nin göreve gelmesiyle başlaması çok ilginç. Demek ki, önceki dönemde sorunlar yaşanıyordu. Çebi'nin gelmesiyle birlikte hem

futbolcular, hem taraftarlar bütünleşti ve sonuçta iyi sonuçlar gelmeye başladı. Bunun devamı gelecektir. Beşiktaş iyi bir takım. Ara dönemde de ekonomiyi sarsmadan özellikle orta sahaya iyi oyuncular alınırsa hedefe çok daha rahat yürüyebilirler.

Göztepe kabus gibi fikstürün içinden çok iyi bir performansla çıktı. Hem de yeni genç teknik adam ile Göztepe sizce sıkıntı yaşar mı?

"Ben daha önce "Göztepe Trabzon'dan da puan veya puanlar alabilir" demiştim. Şimdi iddia ediyorum, sarı-kırmızılı takım önümüzdeki sezon UEFA Kupası'na katılacaktır, bunun lam-ı, cim-i yok. Çünkü Başakşehir'den sonra en zengin kadro Göztepe'de. Kupada Kara Karagümrük'e çıkardığı

kadroya Derdiyok, Yasin, Atınç. Bu kadro pek çok Süper Lig takımında yok. Başkan Mehmet Sepil'i de tebrik etmek lazım, iki yıldır çok yetenekli

futbolcuları transfer ediyor, özellikle Mossoro- Soner-Napoleoni'yi almak gerçek bir isabetti. "Göztepe ligin ikinci yarısında kendi stadında İzmir'e kim gelirse gelsin bu müthiş taraftarın da desteğiyle yenemeyeceği takım yok. Bu takım eğer Alanyaspor'u, Trabzonspor'u deplasmanda yenebiliyor, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe gibi takımları da elinden kaçırıyorsa buna kimse bir şey diyemez. Hepsini izledim. Kora kor mücadele verdiler ve o güçlü takımlara ecel terleri döktürdüler. İkinci yarı da fikstür Göztepe'nin lehine dönecektir. Kayserispor'a 10, Ankaragücü'ne 8, Kasımpaşa ve Antalyaspor'a 5'er puan fark atmak gerçekten mühim bir olay. Şimdi kalan 4 maçın 3'ü deplasmanda ama bu Göztepe deplasmanlardan da puanlar getirecektir."

Denizlispor sağ gösterip sol vurdu. Son haftalarda kritik maçları kazanıp tehlikeli bölgeden uzaklaştı. Sizce bu tesadüf mü?"

"Kesinlikle tesadüf değil. Ben diyorum ki Denizlispor'a Mehmet Özdelik'in sihirli değneği değmedi, akılcı hamleler yaptı. Özdilek, Erzurum BŞB'de de çok iyi işler yapmıştı. Elini değdirdiği her takımı başarıya götürüyor. Şimdi Sacko diye bir iyi golcü bulmuşlar, Rodallega ile birlikte gole en yakın takımlardan biri yeşilsiyahlılar. Çok iyi bir kalecileri var.

KALECİLERİ DE ÇOK İYİ

"Futbolda atan tutan çok önemli. Denizlispor'un kaleci Stachkowiak'ta bu takımın en iyilerinden birisi. İlk iki maçta üç penaltı kurtarmış ve Denizli o maçlarda G.Saray ve Antalya'yı yenmişti. Gelinen noktada onun müthiş çabası var. Kısacası Denizli akordu yeni oturttu. Artık bundan sonra şov başlar. Denizlispor çıkışını sürdürür."



G.SARAY SIKINTIYI ATLATIR

KARAMAN: " G.Saray'ın lider Sivasspor'un 7 puan gerisinde kalması önemli değil. Çünkü son 5 maçtan 4'ünü İstanbul'da oyna- yacaklar. Üç puanlı sistemde fark her zaman kapanabilir. Evindeki maçların avantajıyla yeniden zirve mücadelesine katılacaktır.

İlk yarının son 4 maçında Alanya, Ankaragücü ve Antalya maçları evlerinde. Tek deplasman Göztepe maçı. İkinci yadeplasman Gözterıya da evlerindeki Denizli maçıyla başlayacaklar. Sakat oyuncuların dönmesiyle sadece Galatasaray değil, ligimizin de zirve mücadelesi şekillenecektir. Lig daha renkli hale gelebilir

ŞENOL KANTÜRK