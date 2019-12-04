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Kupada Ege derbisi heyecanı! Altınordu - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta?

Kupada Ege derbisi heyecanı! Altınordu - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta?

04.12.2019, 11:44

1'inci Lig ekiplerinden Altınordu ile 'de mücadele eden Yukatel Denizlispor, yarın 'de 5'inci tur ilk maçında karşı karşıya gelecek. Tire'deki Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak müsabakayı Burak Pakkan yönetecek. Maçın bilet fiyatları VIP 100 TL, numaralı tribün 25 TL, misafir kale arkası tribünü 20 TL olarak belirlendi. İki takımın da yedek ağırlıklı kadrolarıyla mücadele edeceği öğrenildi.

1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Keçiörengücü'ne 2-1 yenilerek düşme hattından kurtulma fırsatını kaçıran Altınordu, kupada alacağı iyi bir sonuçla iç sahada oynayacağı Adanaspor maçı öncesi moral bulmayı hedefliyor. Süper Lig'de üst üste Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'yı (D) mağlup ederek taraftarının yüzünü güldüren Denizlispor da kupada 19 Aralık Perşembe günü evinde oynayacağı rövanş mücadelesi öncesi avantajlı bir skorla ilk maçı tamamlamayı hedefliyor.

DHA

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