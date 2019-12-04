Menemen'e hücum

Son yıllarda Türk futboluna birçok yıldız kazandıran Ekol Göz Menemen, Süper Lig ekiplerinin takibinde. Son gözde ise Ercan.

TFF 1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren Ekol Göz Menemenspor, dev ekiplerin transfer takibine girdi. Daha önce Mert Hakan Yandaş'ı Sivasspor'a, Veli Çetin'i de Göztepe'ye gönderen sarı-lacivertli ekibin yıldız oyuncularını Süper Lig ekipleri transfer listesine almaya başladı.

SÜPER LİG TAKİBİ

Sarı-lacivertli ekipte bu sezon başarılı bir performans sergileyen solbek Ercan'ın Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği ve lider Sivasspor'un takibinde olduğu öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcuyu izleten Malatya ekibinin nabız yoklamaya başladığı ve resmen teklifte bulunacağı öğrenildi. Güneydoğu temsilcisinin Ocak ayındaki ara transfer döneminde Ercan Coşkun'u transfer etmek için Menemen'e ciddi bir teklfle gelmesi bekleniyor.

FİYAT PAZARLIĞI

Geçen sezon devre arası 2. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömür'den Ekol Göz Menemenspor'a cüzi bir bedelle transfer olan Ercan için İzmir ekibinin yönetimi henüz herhangi bonservis ücreti belirlemedi.



SELMANİ DE TAKİPTE

TFF Birinci Lig ekibi Ekol Göz Menemenspor'un Arnavut kalecisi Gentian Selmani'yi de İtalya Serie A ekiplerinden Lecce ve Torino takip ediyor. Sarı lacivertli İzmir ekibinin sezon başında Laçi'den transfer ettiği 21 yaşındaki file bekçisi Arnavutluk Milli Takımı'nın yanı sıra Partizan, KS Kastirotis'te de oynadı. Yıldız kalecinin transfermarkt verilerine göre piyasa değerinin 500 bin Euro olduğu açıklandı. Selmani'nin de sarı-lacivertli ekiple 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ekol Göz Menemenspor'un genç file bekçisi için en az 1.5 milyon Euro bonservis bedeli istediği öğrenildi.

TAŞKIN GERİ DÖNÜYOR

Deplasmanda Bolu ile berabere kalıp yenilmezliğini sürdüren Menemenspor'da orta saha oyuncusu Taşkın Çalış kadroya dönüyor. Sarı-lacivertli ekipte bu sezon attığı 3 gol ve yaptığı 2 asistle skora en çok katkı yapan futbolcu olan Taşkın Çalış, Bolu maçıyla cezasını tamamladı. Taşkın'ın Pazartesi günü oynanacak Keçiörengücü maçında sahada yer alması bekleniyor. Teknik direktör Cenk Laleci, güçlü rakipleri karşısında da seriyi sürdürmek istediklerini ifade etti. Laleci, "Evimizde çok zor bir maça çıkacağız. Ancak hedeften sapmamak için Keçiörengücü'nü yeneceğiz" dedi.

BURAK HAKERLER