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Menemenspor evinde Keçiörengücü'ne geçit vermiyor

Menemenspor evinde Keçiörengücü'ne geçit vermiyor

04.12.2019, 14:06

1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda 'la 2-2 berabere kalıp yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran , pazartesi günü konuk edeceği Keçiörengücü'ne geçen maçlarda evinde geçit vermedi.

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Boluspor'la 2-2 berabere kalıp yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Ekol Göz Menemenspor, pazartesi günü konuk edeceği Keçiörengücü'ne geçen maçlarda evinde geçit vermedi. Ankara ekibiyle 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler İlçe Stadı'nda oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. 2013-2014 sezonunda ilk kez 3'üncü Lig'de karşı karşıya gelen iki ekibin İzmir'deki ilk maçını ev sahibi Menemenspor 2-0 kazandı. Ardından ertesi sezon 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Keçörengücü ile eşleşen Menemenspor rakibini bu kez 1-0 yendi.

Sarı-lacivertliler 2017-2018'de ise Keçiröngücü ile hem ligde hem de Play-Off'ta kozlarını paylaştı. Normal lig mücadelesi 2-2 sona ererken, Play-Off müsabakasına ise çıkan kavgalar büyük damga vurdu. Maç öncesi her iki takım oyuncuları ve taraftarlar birbirlerine girdi. Dakikalarca süren kavgayı emniyet mensupları güçlükle ayırdı. Ardından Menemenspor maçı 2-1 kazansa da Keçiörengücü'ne elenmekten kurtulamadı.

Teknik direktör Cenk Laleci, evlerinde yine kazanacaklarını belirterek, "Çıkışımızı sürdüreceğiz. En iyi şekilde maça hazırlanıyoruz" dedi.

DHA

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