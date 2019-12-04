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Turgutlu çok mutlu

Turgutlu çok mutlu
Giriş Tarihi: 4.12.2019

3. Lig 2. Grup’ta 3 maçlık yenilgi serisinin ardından ve KSK’yi mağlup eden Kasaba, zirve yarışında umut tazelerken yüzler de güldü.

3. Lig 2. Grup'ta 3 maçlık yenilgi serisinin ardından geçen haftaki Kozan galibiyetiyle moral bulan Turgutluspor, deplasmanda Karşıyaka'yı son dakika golüyle yenerek taraftarının yüzünü güldürdü. Puanını 26'ya yükselten kırmızı-siyahlılar, averajla 3. sıraya tırmandı ve zirve yarışında umut tazeledi. Futbolcular da kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla bütünleşerek galibiyet sevincini paylaştı. Teknik direktör Cüneyt Biçer, "Kazanmamız gereken bir maçtı. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Son dakikada da olsa kazandık. Çok sayıda pozisyonumuz vardı, maçın seyri çok farklı olabilirdi. Yediğimiz gol dışında, hemen hemen pozisyon vermediğimiz bir maç oldu. Bu bizim için sevindirici. Lig devam ediyor. Önemli olan sezonu en iyi yerde bitirmek. Doğru işler yaptığımıza inanıyoruz. Doğru şeyler yapıldığı sürece başarının geleceğine inanıyorum" dedi.

İLKER UYAR

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