Vefalı Muğlaspor

Yeşil-beyazlılar, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” dolayısıyla Yozgat 1959’la oynadığı maçta engelli bireyleri statta ağırladı. Kapiz, “Kalbimiz onlarla” dedi

3. Lig 3. Grup takımlarından Muğlaspor, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla Yozgatspor 1959 ile oynadığı maçta engelli bireyleri statta ağırladı. Yeşil-beyazlı takımın yönetimi, Muğla Engelliler Derneği üyesi bireyler ve aileleriyle Menteşe ilçesinde bir restoranda gerçekleştirilen kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Daha sonra engelli bireyler ile Muğlaspor yönetimi ve futbolcuları, restoran bahçesinde müzik eşliğinde dans etti. Etkinliğin ardından Muğla Engelliler Derneği üyesi 20 engelli, Muğlaspor-Yozgatspor 1959 maçında tribünde ağırlandı. Maç boyunca, gollerde ve önemli pozisyonlarda heyecanlanan 20 engelli, stattan unutamayacakları bir anıyla ayrıldı.

'EN BÜYÜK ENGEL SEVGİSİZLİKTİR'

Yeşil beyazlı oyuncular da sahaya "En büyük engel sevgisizliktir" yazılı pankartla çıktı. Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün destek verdi. Kulüp başkanı Erol Kapiz de herkesin birer engelli adayı olduğunu unutmaması gerektiğini belirterek, "Kalbimiz, yüreğimiz onlarla beraber" dedi.

ADEM ÜLKER