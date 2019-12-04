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’un kabusu

Yıldızspor’un kabusu
Giriş Tarihi: 4.12.2019

BAL 8. Grup'ta sahasında Aliağa FK'ya yenilerek şampiyonluk yarışında tökezleyen Yıldızspor'un kabusu sakatlıklar. Çağlar ve Süleyman'ın sakatlıkları nedeniyle son haftalarda forma giyemediği mavi-beyazlılarda, Aliağa FK maçında Raşit de sakatlandı. Sedye ile çıkan Raşit'in sağlık durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacağı açıklandı. Yaşanan sakatlıkların takımın performansını olumsuz etkilediğini dile getiren teknik patron Mehmet Öztürk, "Hem maçı hem de Raşit'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Raşit'in baldırında yırtık olabilir" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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