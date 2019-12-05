Bal-Kes’te teknik direktör arayışları

TFF 1. Lig'de son 4 maçında 2 puan alabilen ve 9. sıraya gerileyen Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da, istifa eden Ali Tandoğan'ın yerine teknik direktör arayışları sürüyor. 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına U-19 takım antrenörü Engin Çatır idaresinde devam eden Bal-Kes'te, yönetim teknik direktör isimlerini masaya yatırıyor.