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Bal-Kes’te arayışları

Bal-Kes’te teknik direktör arayışları
Giriş Tarihi: 5.12.2019

TFF 1. Lig'de son 4 maçında 2 puan alabilen ve 9. sıraya gerileyen Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da, istifa eden Ali Tandoğan'ın yerine teknik direktör arayışları sürüyor. 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına U-19 takım antrenörü Engin Çatır idaresinde devam eden Bal-Kes'te, yönetim teknik direktör isimlerini masaya yatırıyor.

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