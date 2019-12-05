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Balotelli geliyor

Balotelli geliyor
Giriş Tarihi: 5.12.2019

yönetimi, ara dönemi öncesi İtalyan ekibi Brescia'da forma giyen dünyaca ünlü golcü ile görüşmelere resmen başladı.

Burak Yılmaz'ın sakatlık sürecinde Güven Yalçın'dan istediği verimi alamayan İstanbul ekibinde yeni yönetimin görevi devralmasının ardından golcü transferi gündeme gelmişti.

BEDELSİZ GELECEK
İtalyan kulübünün başkanı Massimo Cellino, golcü futbolcuyu Ocak ayında bedelsiz olarak bırakabileceklerini dile getirdi. Yönetici Erdal Torunoğulları'nın Balotelli'ye Brescia'da aldığı rakam olan 1.5 milyon Euro'yu teklif ettiği öğrenildi.

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