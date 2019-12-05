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Eczacıbaşı Çin’de ilk zaferini yaşadı

Eczacıbaşı Çin’de ilk zaferini yaşadı
Giriş Tarihi: 5.12.2019

Eczacıbaşı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki 2. maçında Brezilya'nın Itambe Minas takımını 3-0 yendi. Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen şampiyonada ilk galibiyetini alan Eczacıbaşı, rakibini 25-17, 25-23, 25- 16'lik setlerle dize getirdi. Temsilcimiz maça Boskovic, Gibbemeyer, Yasemin, Kim, Pareira, Llyod (Şebnem, Gamze)'tan oluşan kadroyla çıktı. Eczacıbaşı üçüncü ve son maçında yarın TSİ 12.00'de ev sahibi ülkeden Evergrande ile karşılaşacak. Bu arada şampiyonadaki diğer ekibimiz son şampiyon VakıfBank, bugün TSİ 12.00'de İtalya ekibi Igor Gorgonzola ile karşılaşacak.

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