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’den büyük bomba

Fenerbahçe’den büyük bomba
Giriş Tarihi: 5.12.2019

Sarı-lacivertli ekibin İtalyan temsilcisi ’ta oynayan Mandzukic ile ilgilendiği belirtildi. Görüşmeler sürüyor

Fenerbahçe yönetimi, Ocak ayındaki ara transfer döneminde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Juventus forması giyen Mario Mandzukic ile ilgilendiği açıklandı. İstanbul ekibinin imzaların atılması için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi. F.Bahçe'nin İtalyan temsilcisiyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Mandzukic'i yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ifade edildi. Yönetim ayrıca sol beke takviye yapmak için de çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, Fas ekibi Wydad AC'de oynayan sol bek oyuncusu Mohamed Nahiri ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

ZAJC'A GENOA TALİP
Fenerbahçe'nin bir diğer Faslı oyuncusu Nabil Dirar'ın Nahiri ismini yönetime önerdiği de öne sürüldü. Bu arada bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Miha Zajc'a İtalyan temsilcisi Genoa talip oldu. Görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

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