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Horoz gurbette coşuyor

Horoz gurbette coşuyor
Giriş Tarihi: 5.12.2019

’in yeni ekibi Denizlispor bu sezon deplasmanda 11 puan topladı. Yeşil-siyahlılar aynı başarıyı ise iç saha maçlarında gösteremedi, 6 puan kazandı

Süper Lig'de 13. haftayı 17 puanla 9. sırada tamamlayan Denizlispor dış sahadaki başarısını, iç sahada taraftarı önünde gösteremiyor. Dokuz yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig'de kendi seyircisi önünde arzu ettiği sonuçları alamayan Horoz, dışarıda adeta aslan kesiliyor. İç sahada oynadığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan yeşil-siyahlılar, 6 puanda kalırken, rakip fileleri 5 kez havalandırdı, kendi kalesinde ise seyircisi önünde 6 gol gördü. Evinde Galatasaray'ı 2-1, Çaykur Rize'yi 2-0'la geçen Denizlispor, Konya ve Kasımpaşa'ya 1-0, Fenerbahçe'ye 2-1, Sivas'a ise 2-0 kaybetti.

Horozlar bu sezon deplasmanda ise altın değerinde puanlar topladı. Denizlispor deplasmanda 7 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik 2 yenilgi alıp 8 gole karşılık 8 gol yerken 11 puan topladı. Dış sahada Antalyaspor ve Gençlerbirliği'ni 2-0, Gaziantep FK'yı 2-1'le geçen Denizlispor, Göztepe ile 0-0, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'a 1-0, Malatyaspor'a 5-1 mağlup oldu.

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