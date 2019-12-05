Kartal uçuyor

Siyah beyazlılar son 7 haftalık süreçte topladığı 19 puanla puanını 24 yaptı ve üçüncü sıraya yerleşti. Lider Sivas ile arasında 3 puan fark kalırken, Trabzon’a 1, F.Bahçe’ye 2, G.Saray’a da 4 puan fark attı.

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan, ligin ilk 6 haftasında aldığı sonuçların ardından taraftarların protesto ettiği Beşiktaş'ta son 7 haftada müthiş bir çıkış yaşandı. Ligin 6. haftasında sadece 1 galibiyet 2 beraberlik 3 yenilgi alıp 5 puanla düşme hattında yer alan siyahbeyazlılar, geride kalan 7 haftalık süreçte 6 galibiyet 1 beraberlikle 19 puan toplayıp 24 puanla üçüncü sıraya yükseldi. Kara Kartal, bu süreçte 13 sıra birden atlayıp lider Sivasspor ile arasındaki puan farkını da 3'e indirdi. Beşiktaş bu süreçte 11 gol atarken kalesinde ise 2 gol gördü.

FARK YARATMAYA BAŞLADI

Ligin ilk 6 haftasında taraftarlar teknik direktör Abdullah Avcı'ya büyük tepki gösterirken, Kayserispor ile oynanan ve 4-1 biten karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı taraftarlar yaşanan müthiş çıkış üzerine Abdullah Avcı ve takımı bağrına bastı. İstanbul ekibi, son 5 karşılaşmada topladığı 15 puanla da en yakın rakibi 4. sıradaki Trabzonspor'a 1, 6. sıradaki Fenerbahçe'ye 2, 8. sıradaki Galatasaray'a da 4 puan fark atmış oldu.

AVCI: ÇIKIŞIMIZ SÜRECEK

Teknik direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş'ta bir sistem değişikliğine gidildiğini belirtti. Avcı, "Büyük bir camiada başarıyı yakalamak çok önemli. Sezon başında taraftarların verdiği tepkiyi de çok iyi anlıyorum. Ancak Kayserispor galibiyetinin ardından tribünlerin beni çağırması hoşuma gitti. Beşiktaş başarılara alışmış bir takım. Daha da büyük başarılar yakalayacağız. Çıkışımız sürecek" dedi.