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Kırklarelispor 2-1

Kırklarelispor 2-1 Gaziantep

05.12.2019, 13:46 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019,15:24

Ziraat 5. Tur ilk maçında Kırklarelispor sahasında temsilcisi FK'yı konuk etti. Ev sahibi takım mücadeleden 2-1 galip ayrılarak tur için avantajlı bir skor elde etti.

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur maçlarının heyecanı A Spor'da yaşanıyor.

5. tur ilk maçında TFF 2. Lig takımlarından Kırklarelispor sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı. Maçta ev sahibi takımın gollerini 45+3'te Burak Sürmeli, 79'da Caner Koca kaydederken, konuk takımın tek golü 87. dakikada Kenan Özer'in penaltıdan attığı golle geldi.

Bu mücadelenin rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Gaziantep'te oynanacak.

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