Kırklarelispor 2-1 Gaziantep

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Kırklarelispor sahasında Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK'yı konuk etti. Ev sahibi takım mücadeleden 2-1 galip ayrılarak tur için avantajlı bir skor elde etti.
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur maçlarının heyecanı A Spor'da yaşanıyor.
5. tur ilk maçında TFF 2. Lig takımlarından Kırklarelispor sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı. Maçta ev sahibi takımın gollerini 45+3'te Burak Sürmeli, 79'da Caner Koca kaydederken, konuk takımın tek golü 87. dakikada Kenan Özer'in penaltıdan attığı golle geldi.
Bu mücadelenin rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Gaziantep'te oynanacak.
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