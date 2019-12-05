Kırklarelispor 2-1 Gaziantep

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Kırklarelispor sahasında Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK'yı konuk etti. Ev sahibi takım mücadeleden 2-1 galip ayrılarak tur için avantajlı bir skor elde etti.

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur maçlarının heyecanı A Spor'da yaşanıyor. 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig takımlarından Kırklarelispor sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı. Maçta ev sahibi takımın gollerini 45+3'te Burak Sürmeli, 79'da Caner Koca kaydederken, konuk takımın tek golü 87. dakikada Kenan Özer'in penaltıdan attığı golle geldi. Bu mücadelenin rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Gaziantep'te oynanacak. MAÇIN GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN