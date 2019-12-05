  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > KSK’de değişim

’de değişim

KSK’de değişim
Giriş Tarihi: 5.12.2019

’da cezalısı ’ın yokluğunda deplasmanında teknik heyet kadroda zorunlu rotasyon yapacak

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Turgutluspor'a mağlup olarak 6 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Karşıyaka'da teknik heyet Pazar günü deplasmanda oynayacağı Derince karşılaşmasında zorunlu değişiklik yapacak. KSK'de Turgutlu önünde sarı kart gören hücum oyuncusu Doğkan cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Doğukan'ın yerine kanatta kimin oynayacağı henüz netlik kazanmadı. Son iki hafta orta alanda görev yapan Özgür'ün Derince önünde kanatta oynama ihtimali var. Sağ kanatta görev yapan Barış sol kanata çekilip, sağ kantta Mustafa Değirmenci'ye de şans verilebilir. Yeşil-kırmızılı teknik ekibin bu olasılıkların dışında kendi içlerinde farklı bir sistemle de maça çıkabileceği öğrenildi. Karşıyaka'da bu sezon 14 lig maçında attığı 5 golle takımın en skorer ismi olan Doğukan bir sonraki hafta Of önündeki iç saha maçında takımdaki yerini alabilecek.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

KSK’de değişim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN