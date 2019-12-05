KSK’de değişim

Karşıyaka’da sarı kart cezalısı Doğukan’ın yokluğunda Derince deplasmanında teknik heyet kadroda zorunlu rotasyon yapacak

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Turgutluspor'a mağlup olarak 6 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Karşıyaka'da teknik heyet Pazar günü deplasmanda oynayacağı Derince karşılaşmasında zorunlu değişiklik yapacak. KSK'de Turgutlu önünde sarı kart gören hücum oyuncusu Doğkan cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Doğukan'ın yerine kanatta kimin oynayacağı henüz netlik kazanmadı. Son iki hafta orta alanda görev yapan Özgür'ün Derince önünde kanatta oynama ihtimali var. Sağ kanatta görev yapan Barış sol kanata çekilip, sağ kantta Mustafa Değirmenci'ye de şans verilebilir. Yeşil-kırmızılı teknik ekibin bu olasılıkların dışında kendi içlerinde farklı bir sistemle de maça çıkabileceği öğrenildi. Karşıyaka'da bu sezon 14 lig maçında attığı 5 golle takımın en skorer ismi olan Doğukan bir sonraki hafta Of önündeki iç saha maçında takımdaki yerini alabilecek.