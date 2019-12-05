Mahkemelik oldular!

B.Yeşilova ile Sökespor arasında oynanan maçta kavga çıktı. Hakem Cihan Yurdagül, karşılaşmayı 90+1. dakikada tatil etti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta Bornova Yeşilova ile Sökespor arasında Yusuf Tırpancı Sahası'nda oynanan maç çıkan kavgadan dolayı 90+1. dakikada tatil edildi. Bornova Yeşilova karşılaşmanın son dakikalarına 2-1 önde girerken, maçın hakemi Cihan Yurdagül, 82. dakikada oyuncular arasında yaşanan gerginliğin ardından ev sahibi Yeşilova'dan Batuhan Canpolat ile Kerim Demir'e, Sökespor'dan da Şahin Fırat ve Mehmet Ali Moğul'a kırmızı kart gösterdi. Hakem Yurdagül'ün, maçı 5 dakika uzatmasının ardından da saha içi ve tribünler bir anda karıştı. Yurdagül, kavganın büyümesi üzerine mücadeleyi güvenlik olmadığı gerekçesiyle tatil etti. Ancak olaylar durmadı. Hakem Yurdagül, yedek kulübesinde yer alan Sökespor'un futbolcusu Ramazan Aksoy'a da rakip takımın futbolcularına saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi.

HAKEME TEPKİ VAR

Çıkan olaylarla ilgili kararı Futbol Federasyonu'nun vereceği, iki kulübe ve futbolculara ağır ceza geleceği ifade edildi. Sökespor Teknik Direktörü İhsan İdikut, karşılaşmayı tatil eden hakem Yurdagül'e tepki gösterdi.