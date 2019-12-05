Merdiven altı kulüp

Süper Amatör Küme ekibi, Atatürk Stadı 1 Nolu Saha’daki tribünün altını kulüp binasına çevirdi. Maç toplantıları da stadın giriş kapısında yapılıyor

Önce karşımıza otomobilin bagajını kulüp binası olarak kullanan Eski İzmir Gençlik ve Spor Kulübü çıktı... Şimdi de Süper Amatör Küme'de mücadele eden Gültepespor... İkisinin de derdi maddi sıkıntı yüzünden başını sokacak bir çatı bulamaması. Ama yılmamışlar. Gültepespor yönetimi de sorunu farklı bir şekilde çözmüş. Mavi-beyazlılar, Atatürk Stadı 1 Nolu Saha'daki portatif tribünün altını kendi imkanlarıyla kulüp binasına çevirmiş. Gültepespor Başkanı Yasin Satır, Konak Belediyesi'nden destek göremeyince portatif tribünün altındaki 5 metrekarelik alanı 3 bin 500 TL cebinden ödeyerek demir levhalarla ördü. Kulübün formalarını, futbol toplarını ve antrenman malzemelerini tribün altındaki derme çatma kulüp binasına koyan Gültepespor'un maç öncesi buluşma adresi de Atatürk Stadı oldu. Her karşılaşma öncesi Atatürk Stadı'nın girişinde toplanan mavi-beyazlılar, önce derme çatma kulüp binasına uğrayıp forma ve topları alarak kiraladıkları minibüse yerleştiriyor.

MAÇ TAKTİĞİ KAPIDA

Çilesi burada bitmeyen Gültepespor'da yönetim, maç toplantılarını yine Atatürk Stadı'nın kapısında yapmak zorunda kalıyor. Teknik direktör Cemil Kuş'un taktiklerini stat kapısında alan futbolcular, daha sonra servise binip maçın oynanacağı sahanın yolunu tutuyor.

PİYANGODAN TAKIM ÇIKTI!

İzmir'de 1981 yılında kurulan Gültepespor, maddi zorluklar nedeniyle ligde zor şartlar altında çalışırken, yönetim sezon öncesi takımı Milli Piyango Özel Çekilişi sayesinde kurdu. Milli Piyango İdaresi'nin yardımıyla 30 Ağustos Özel Çekilişi'ne katılan ve bastırdığı bin adet bileti 20 TL'den satarak lige katılma payı ve transfer ücretlerini karşılayan Gültepe, yine de ağır yükün altından kalkamıyor.





KİRA BEDELİ 100 TL

Atatürk Stadı Yan Sahaları'nın portatif tribün altını kendi ceplerinden 3 bin 500 TL harcayarak kulüp binasına çeviren Gültepespor, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne de her ay 100 lira kira vermek zorunda kalıyor. Başkan Yasin Satır, "Bizim futbolcularımız para almadan oynuyor. Servis kiralama, bina kirası ve diğer harcamalar için haftada 500 lira giderimiz var. Bu bile bizim belimizi büküyor" dedi.



KONAK BELEDİYESİ'NDEN DESTEK YOK

2014 yılından bu yana takımın başkanlığını yürüten Yasin Satır, Konak Belediyesi'nin kulüp binası sözünü yerine getirmediğini ifade etti. Satır, "Takımı 2. Amatör Küme'den Süper Amatör Küme'ye çıkardık. Yokluklara rağmen inatla ayakta durduk. Ancak bizim çabamızla buraya kadar gidebiliyor. Geçen sezon şampiyonluk gecemize gelen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kulüp binası sözü verdi. Fakat sözünü tutmadı" dedi.

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