Altınordu 3-5 Denizlispor MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur ilk maçlarının heyecanı A Spor ekranlarında yaşanmaya devam ediyor. Kupada bugün TFF 1. Lig takımlarından Altınordu sahasında Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Karşılaşmayı Denizlispor, 5-3'lük skorla kazanarak büyük bir avantaj elde etti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bu turun üçüncü ve son gününde yine birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynanacak. TFF 1. Lig takımlarından Altınordu evinde Yukatel Denizlispor'u konuk etti. MAÇIN GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ DENİZLİSPOR'DA KEREM CAN AKYÜZ KADRO DIŞI

Denizlispor'un sol beki Kerem Can Akyüz, geçtiğimiz sezondan kalan alacaklarını gerekçe gösterip TFF'ye başvurmasının ardından kadro dışı bırakıldı. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Başakşehir maçı öncesi kulüp bulmak için yönetimden izin isteyip kentten ayrıldı. Denizlispor 33. dakikada Oscar Estupinan'ın golüyle öne geçti. GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN