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3-5 MAÇ SONUCU

Altınordu 3-5 Denizlispor MAÇ SONUCU

05.12.2019, 16:25 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019,18:33

'nda 5. tur ilk maçlarının heyecanı A Spor ekranlarında yaşanmaya devam ediyor. Kupada bugün 1. Lig takımlarından sahasında ekibi 'u konuk etti. Karşılaşmayı , 5-3'lük skorla kazanarak büyük bir avantaj elde etti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bu turun üçüncü ve son gününde yine birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynanacak. TFF 1. Lig takımlarından Altınordu evinde Yukatel Denizlispor'u konuk etti.

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DENİZLİSPOR'DA KEREM CAN AKYÜZ KADRO DIŞI
Denizlispor'un sol beki Kerem Can Akyüz, geçtiğimiz sezondan kalan alacaklarını gerekçe gösterip TFF'ye başvurmasının ardından kadro dışı bırakıldı. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Başakşehir maçı öncesi kulüp bulmak için yönetimden izin isteyip kentten ayrıldı.

Denizlispor 33. dakikada Oscar Estupinan'ın golüyle öne geçti.

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