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3-2 Manisaspor FK / Maç sonucu

Kayserispor 3-2 Manisaspor FK / Maç sonucu

05.12.2019, 14:39 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019,16:35

Türkiye'nin kupası, heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Dev kupanın 5. turunda ekiplerinden , sahasında 'nü ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Türkiye'nin kupası, Ziraat Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bu dev kupanın 5. turunda Süper Lig ekibi Kayserispor sahasında Manisa Futbol Kulübü'nü ağırladı. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele gülen taraf 3-2'lik skorla ev sahibi ekip Kayserispor oldu.

Ev sahibi ekibin gollerini Mert Kula, Ziya Alkurt ve Artem Kravetzs kaydederken konuk ekibin golleri Dilaver Güçlü (pen.) ve Zahid Fındık kaydetti.

MAÇIN GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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