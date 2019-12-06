Aydın güreşte iki bronz kazandı

Mersin'de düzenlenen Anadolu İmam Hatip Liseleri arası güreş müsabakalarında Aydınlı iki sporcu üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılan protokolle bu yıl ilki düzenlenen Anadolu İmam Hatip Liseleri arası güreş grup müsabakaları yapıldı. Mersin'de 407 sporcunun mindere çıktığı turnuvada Aydın'ı Nazilli Şehit Sümer Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Ahmet Yasin Güç ile Mustafa Tatlı temsil etti. Güç ile Tatlı, 71 kilo B gençler serbest stilde rakiplerini yenerek üçüncü oldu.

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