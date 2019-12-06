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Bal-Kes’te yeni dönem

Bal-Kes’te yeni dönem
Giriş Tarihi: 6.12.2019

Ekol Hastanesi Balıkesirspor, teknik direktörlük görevi için ’yla 1 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da şok bir kararla kulüpten ayrılan teknik direktör Ali Tandoğan'ın yerine yönetim, genç teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile el sıkıştı. En son 1. Lig'de Ekol Göz Menemenspor'da görev yapan Kurşunlu dün 1 yıllık imzayı atarak yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Uzun yıllar Hikmet Karaman ve Levent Eriş gibi isimlerin yanında yardımcı antrenörlük yapan 38 yaşındaki Kurşunlu geçtiğimiz sezon Bandırmaspor'da tek başına görev almıştı.

YOĞUN MESAİ
Sezon başı Menemen'i çalıştıran genç teknik adam ligin 5. haftasında takımdan ayrılmıştı. Futbol kültürü olan köklü bir camiaya geldiği için mutlu olduğu belirten Kurşunlu, "Yoğun mesai harcayıp Balıkesirspor'u layık olduğu yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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